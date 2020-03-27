Ekonomik Örgütler: “Bu bir insanlık görevidir”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), yabancı (3. ülke vatandaşı) işçilere maaş katkısı verilmesi talebini yineledi.

KTTO’dan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in, konuya ilişkin açıklamasında, KKTC’de çalışan 3’üncü ülke vatandaşlarına yardım edilmesi gerektiğini savunarak, bunun bir insanlık görevi olduğunu belirttiği kaydedildi.

Bu kapsamda yapılması gerekenlerin ne kadar önemli olduğunu ifade eden KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, savunmasını güçlendirmek için “ben bunu yapsınlar demiyorum ama…” diye başlayan bir cümlesinde, hükümetin 3’üncü ülke vatandaşlarını bir bölgeye toplayarak iaşe ve ibadetlerini sağlamaktan bile kaçındığını hatırlattığı ifade edildi.



Deniz, bu açıklamalarının, bazı yayın organlarına “telli bir alan ve askeri bölge” istendiği şeklinde yansıdığı belirtilerek, “Esasında söz konusu haberlerde bile, aralarında Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da bulunduğu Ekonomik Örgütler Platformu’nun bu kişilerin de ‘maaş yardımı kapsamına alınmasını talep ettiği’ anlaşılır bir şekilde belirtilmektedir. Kaldı ki, Ekonomik Örgütler Platformu’nun bu konudaki talepleri hükümete liste halinde iletilmiştir ve talebin ne olduğu yorum kaldırmayacak kadar açıktır” denildi.

Bu arada, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İş adamları Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İş adamları Derneği ile Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası’ndan oluşan EÖP’ün bugün 13.30’da Girne Savoy Otel’de toplanarak, hükümetin kararları ve bunlara ilişkin gerçekleştirilmesi planlanan eylemle ilgili toplantı yapacağı öğrenildi.