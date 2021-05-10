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Ekonomik Örgütler eyleme gidiyor

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Metehan Kara Kapısı’nda, 11 Mayıs Salı (yarın) günü, saat 10.00’da eylem yapacak.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:39
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Ekonomik Örgütler eyleme gidiyor

EÖP, Avrupa Birliği’nden (AB) ada geneli için gönderilen Covid-19 aşılarının dağılımının nüfus oranına göre adil bir şekilde yapılmadığı gerekçesiyle düzenlenecek olan eylem, pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

EÖP üyeleri Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden (KITOB) toplam 40 kişinin gerçekleştireceği pankartlı eylemde, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde konuşma yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Örgütler
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