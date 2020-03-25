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Ekonomik Örgütler Platformu'ndan Erdoğan'a çağrı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomik Örgütler Platformundan Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a Çağrı!

25 Mart 2020 Çarşamba 16:55
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Ekonomik Örgütler Platformu'ndan Erdoğan'a çağrı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomik Örgütler Platformu TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

İŞTE YAPILAN ÇAĞRI:

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Türkiye Cumhuriyeti devletinin korona virüs salgınına yönelik almış olduğu ekonomik tedbirleri takdir ve gıptayla izlemekteyiz. Bu zorlu süreçte büyük Türk devletinin başarı ile çıkacağına olan inancımız tamdır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk toplumu, bu süreçte vermekte olduğu ekonomik var olma mücadelesinde anavatanı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ederek, bu zorlu süreçten en az hasarla çıkacaktır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan Ekonomik İstikrar Kalkanı kararlarının benzerini uygulanması sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetine destek vermesi hayati önem taşımaktadır. Bu tedbirlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin var olma mücadelesine katkısı büyük olacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomik Örgütler Platformu olarak, iş yerlerinin sürekliliği ve istihdamın devamlılığı temel amacımızdır. Hiçbir çalışanımızın işten çıkarılmaması ve işsizler ordusu yaratılmaması için Türkiye Cumhuriyeti devletinin geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da yanımızda olacağına tüm kalbi duygularımızla inanmaktayız.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanEkonomik Örgütler Platformu
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