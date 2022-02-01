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Ekonomik Örgütler Platformu: Siyasi partilerimiz ile her türlü iş birliğini yapmaya hazırız

Ekonomik Örgütler Platformu'ndan yapılan açıklamada, "KKTC’nin yaşamakta olduğu sorunlarla yaşamaya devam etmemizin artık olanaksız hale geldiğine inanan örgütlerimiz, hedeflere ulaşılması ve reform programının belirlenmesi için siyasi partilerimiz ile her türlü iş birliğini yapmaya hazırdır.” denildi.

01 Şubat 2022 Salı 18:08
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Ekonomik Örgütler Platformu: Siyasi partilerimiz ile her türlü iş birliğini yapmaya hazırız
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Ekonomik Örgütler Platformu, yeni hükümet oluşumuyla ilgili açıklama yaparak, siyasi partilere çağrıda bulundu.

Platform tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının Covid-19 salgını ve salgınla birlikte gelen ekonomik kriz nedeniyle derin yaralar aldığına ve ekonominin küçüldüğüne, işletme ve çalışanların gelirlerini koruyamadığına dikkat çekilerek, “Başarıyla gerçekleştirdiğimiz erken genel seçim sonrasında güçlü bir reform hükümeti oluşturulması, bu yaraların sarılması için temel bir gerekliliktir. Ekonomik Örgütler Platformu’nun siyasi partilerimizden öncelikli talebi böyle bir hükümet oluşturulması için çalışmalarıdır” denildi.

Açıklamada,  Platform’da yer alan örgütlerin, KKTC’nin yaşamakta olduğu sorunlarla yaşamaya devam etmesinin artık olanaksız hale geldiğine inandığı belirtilerek, hedeflere ulaşılması ve reform programının belirlenmesi için siyasi partilere ile her türlü işbirliği yapmaya hazır oldukları ifade edildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Erken genel seçimi demokratik ilkelere uyumlu ve toplumsal birliği koruyarak gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Böyle bir seçim sürecinden sonra, KKTC’nin kronikleşmiş sorunlarına ve yaşamakta olduğumuz derin ekonomik krize çözüm bulabilecek bir hükümetin oluşması başlıca dileğimizdir. Güçlü bir reform hükümetinin üyeleri ile atayacağı üst bürokratların liyakata dayanarak seçilmesi ve ihtiyaç duyulan reformları hayata geçirebilecek birikim ve isteklilikte olmaları da hayati derecede önemlidir. Ekonomik Örgütler Platformu, siyasi parti liderlerimizden gerek bakan, gerekse bürokrat atamalarında bu titizliği göstermelerini beklemektedir.”

Ekonomik Örgütler Platformu’nu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği oluşturuyor.

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