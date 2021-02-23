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Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri, Fuat Oktay ile görüştü

Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Ankara’da biraraya geldi.

23 Şubat 2021 Salı 22:40
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Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri, Fuat Oktay ile görüştü

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmeye, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner katıldı.

Görüşmede, KKTC’deki organize sanayi bölgesi altyapısı ile işletme sistemlerinin Türkiye’deki tecrübeler ışığında iyileştirilmesi ve kongre turizminin desteklenmesi konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, KKTC müteahhitleri ile Türk müteahhitlerin ortak çalışmalar yürütmesi, Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için reel sektör projelerine öncelik verilmesi ve reel sektörün karşılaştığı bürokrasinin azaltılması için e-Devlet projesinin hızlandırılması konuları değerlendirildi.

BRT
        
        
 

Son Güncelleme: 23.02.2021 23:45
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