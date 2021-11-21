Ekonomik Örgütler Platformu’ndan Çağrı

Ekonomik Örgütler Platformu, ülkede hızlı bir tırmanış gösteren Covid 19 vakalarına dikkat çekerek, “Ekonomik yıkım yaşamak istemiyorsak, aşılanmayı tamamlamak ve sağlık kurallarına uymak zorundayız” dedi.

Örgütler yazılı açıklamasında, halkı, kurallara uymaya, devlet yetkililerini de, bu amaca uygun uygulamaları gündeme getirmeye çağırdı.

Vaka sayılarının yükselmesi ve hastaneye yatış oranının artmasının, insan sağlığını olduğu kadar ekonomik hayatı da tehdit ettiğini, geçim kaynaklarını yok etmesi bakımından da büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Öncelikle sağlığımıza önem vermek gerekiyor ama Mart-2020 tarihinden bu yana yaşadığımız süreç, ekonomimizi de korumak gerektiğini ve sağlık önlemlerini ekonomik hayatı öldürmeden uygulamak zorunda olduğumuzu yeterince kanıtlamıştır.

Ülkemizde hala daha aşılanmamış veya ‘hatırlatma dozlarını’ yaptırmamış kişilerin bulunması kabul edilemez. Vaka sayılarında artış yaşanan bütün ülkelerde, aşılanmanın önemi yeniden vurgulanmakta ve aşı olmayı reddeden kişilere karşı çeşitli müeyyideler gündeme getirilmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda bütün yurttaşlarımızı aşılarını yapmaya, eksik aşılarını tamamlamaya ve hatırlatma dozlarını yapınmaya çağırırken, hükümetimizin ve gerekli olması halinde meclisimizin aşısız kişilere karşı alınabilecek müeyyideleri saptayıp yürürlüğe koyması gerektiğini vurgulamak isteriz.

Covid-19 virüsüne karşı mücadele bitmemiştir, devam etmektedir. Bu süreçteki can kayıplarımızın sınırlı olması bir başarı olarak görülebilir ama ekonomik kayıplarımızı yerine koyamamamız halkımıza, özellikle de özel sektör işletmelerine ve çalışanlarına büyük sorunlar olarak geri dönmektedir. Covid-19 mücadelesinde en önemli silahımız aşılanma ve maske-mesafe-hijyen kurallarına uymaktır.”

Ekonomik Örgütler Platformu’nu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği oluşturuyor.