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Ekonomik Örgütler toplantıya çağırıldı

Başbakan Ersan Saner, Ekonomik Örgütleri 24 Ağustos Salı günü saat 16.00’da Başbakanlık’ta yapılacak Ekonomi Kurulu toplantısına çağırdı.

20 Ağustos 2021 Cuma 14:52
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Ekonomik Örgütler toplantıya çağırıldı

Başbakan Ersan Saner, Ekonomik Örgütleri 24 Ağustos Salı günü saat 16.00’da Başbakanlık’ta yapılacak Ekonomi Kurulu toplantısına çağırdı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden üst düzey yetkililerin katılacağı Başbakanlık’taki toplantıda, kovid-19’la  mücadele devam ederken sektörlerin sıkıntılarının nasıl aşılacağı ve Devlet’in sigorta primlerine yapacağı destek ele alınacak.

Son Güncelleme: 20.08.2021 16:27
Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerEkonomik ÖrgütlerToplantı
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