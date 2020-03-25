Ekonomik Örgütlerden Sosyal Adalet ve Eşitlik için Hükümete Son Uyarı!
Ekonomik örgütler tarafından belirlenen temel istekler iki madde olarak listelendi:
1. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, birlik ve beraberliğimizin korunabilmesi adına Nisan-Mayıs-Haziran ayları için Sosyal Sigortalara kayıtlı tüm özel sektör çalışanlarına 2 bin TL devletten maaş desteği olarak verilmelidir.
2. Faiz oranları konusunda, Bankalar Birliği ve hükümetle yapılan görüşmelerimiz devam etmektedir. Ancak Ekonomik örgütler olarak en az üç ay boyunca bankaların Merkez Bankasına ve devlete yönelik yükümlülükler azaltılarak, kredi faizlerini sıfıra yakın bir orana çekecek çalışmalar yapılmalıdır.
Yukarıdaki hususların yerine getirilmemesi durumunda içerisinde bulunduğumuz bu süreçte özel sektörün devlete olan yükümlülüklerinin herhangi birini yerine getiremeyeceği unutulmamalıdır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği
Kıbrıs Türk Bankalar Birliği
Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği
Casino İşletmecileri Birliği
İşadamları Derneği
Genç İşadamları Derneği
KKTC MÜSİAD
Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği
Mobilya Sanayicileri Derneği
Restorancılar Birliği
Taşocakları Birliği
BİZİ İŞTEN ATAN OTELLERİDE SORGULASANIZ??? Bir gecede kumardan kazandıkları dudak uçuklatır. hepimizi kapı önüne koydular.
Herkes kendi derdinde ve herzamanki gibi bencil