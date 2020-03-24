“Ekonomik Paket” yarına kaldı

Hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı ve bugün saat 18.00’de toplumla paylaşılacağı belirtilen “Ekonomik Paket”in, üzerindeki çalışmalar tamamlanamadığı için yarın açıklanacağı bildirildi.

İlk olarak pazartesi açıklanacağı söylenen “Ekonomik Paket”le ilgili basın toplantısı daha sonra bugün saat 18.00’e ertelenmişti. Bugün ise paketle ilgili açıklamanın yarın yapılacağı kaydedildi.

Bakanlar Kurulu’nun ve teknik ekiplerin paketle ilgili çalışmalarının devam ettiği, üzerinde ihtilaf olan konuların aşılması için uğraşıldığı ve paketin kapsamlarının genişletilmeye çalışıldığı öğrenildi.

bimanşet