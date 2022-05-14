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Ekonomik sorunlar görüşüldü

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın daveti üzerine odayı ziyaret eden BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ve heyetine KKTC’nin ekonomik sorunları hakkında bilgi verildi. Yeşil Hat Ticareti ve Güney Kıbrıs ile olan ticari ilişkiler değerlendirildi.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:42
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Ekonomik sorunlar görüşüldü

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Görüşmede güncel ekonomik konular ele alınırken KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki ticari ilişkiler de değerlendirildi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın daveti üzerine gerçekleşen ziyarette, Stewart’a politik işler görevlileri Philippe Baudin ve Remi Clavet’in yanısıra ekonomik/politik işler görevlisi Arnaud Amouroux eşlik etti. Görüşmede Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e, Yönetim Kurulu üyeleri Evren Günsel Erçelik, Omaç Cin, Ali Başman, Ali Şah ve Yusuf Acemoğlu’un yanısıra, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Ergüven ve İzzet Adiloğlu ile üye hizmetleri görevlisi Şeniz Avcıoğlu eşlik etti.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ve heyeti ile yapılan görüşmede, Yeşil Hat ticareti ile Güney Kıbrıs ile KKTC arasındaki geçişler değerlendirilirken diğer ekonomik sorunlar da ele alındı. 
KTTO Başkanı Turgay Deniz, BM görevlilerine hitaben yaptığı konuşmada, KTTO’nun uluslararası üyelikleri ve faaliyetleri hakkında bilgiler vererek,ticari ve ekonomik alanda karşı karşıya kalınan sıkıntıları aktararak çözüm önerilerini de paylaştı.
 

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