“Ekonomik ve siyasal gücü artırıcı projeler şart”

Eski müzakerecilerden Ergün Olgun, 2017 yılında Kıbrıs konusunun geldiği durumu Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'e değerlendirdi. Olgun, 2017 yılının Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafı ile siyasi eşitlik zemininde yetki paylaşımına hazır olmadığının teyidi olduğunu belirterek, Crans Montana’da son yapılan müzakerelerde bu durumun açıklıkla ortaya çıktığını kaydetti. Olgun, daha önceden de bu durumun kaç kere açıklıkla ortaya çıktığına dikkat çekerek, Kıbrıs Türk tarafının bu nedenle yeni bir değerlendirme yapmasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Olgun, ısrarla geçmişte gerçekleştirmeye çalışılan hedefin eşitlik zemininde bir ortaklık kurulması olduğunu belirtti.

“Siyasi kadrolara çok ciddi yeni görevler düşüyor”

Olgun, bunun mevcut koşullarda olamayacağının artık idrak edilmesi gerektiğini ifade ederek, bunun için önümüzdeki dönemde ekonomik ve siyasal gücü artırıcı projeler üzerinde odaklanılması gerektiğine dikkat çekti. Olgun, seçimlerin ardından gelecek olan siyasal kadrolara çok ciddi ve yeni görevler düştüğünü belirtti. Olgun, müzakerelerin güç ile ilgili olduğuna dikkat çekerek, zayıf olunduğu takdirde müzakerelerde bir eşitlik zemininde ortaklık kurulmasının mümkün olmadığını kaydetti.

“Kıbrıs Türk tarafının güçlenmeye ihtiyacı vardır”

Olgun, şöyle devam etti, “Kıbrıs Türk tarafının güçlenmeye ihtiyacı var. Bu daha etkin bir yönetim anlamına geliyor. Daha liyakata bağlı bir yönetim, hukukun üstünlüğünü yöneten bir yönetim anlamı taşıyor. Ayrıca uluslararası saygınlığı olan bir yönetim anlamındadır. Tanınmamış olsak bile uluslararası saygınlığa sahip olan düzgün çalışan bir yönetim güçlü bir ekonomi gereği var. Bu nedenle Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın yaptığı açıklamayı doğru buluyorum. O açıklama şuydu; ‘Kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar seviyesinde çıkarsa Kıbrıs’ta Rum tarafı ile bir uzlaşıya varmak daha kolay olur’. Bu söylendi diye gerçekleşecek bir hedef değildir. Bu hedef birçok faktörün bir araya gelmesiyle ancak mümkün olacak bir hedeftir.”

“Rasyonel değerlendirmeler yapmak gerekir”

Olgun, bunun iyi yönetimden ve çevrenin sağlıklı bir şekilde korunmasından ve de hukukun üstünlüğünden geçtiğini kaydetti. Olgun, bu nedenle sağlam dönelere ihtiyaç olduğunu belirterek, rasyonel değerlendirmeler yapılması gerektiğini kaydetti.

Olgun, bu açıdan önümüzdeki dönemin Kıbrıs Türkü için yeni bir vizyon ve hedef oluşturmak gerektiğini, bunun da temelinde mevcut şekliyle müzakere sürecinin devamı değil, öncelikli olarak KKTC’yi daha güçlü bir noktaya getirmek için Türkiye ile birlikte hareket etmeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“Kapsamlı bir konferans için çalışmalar başladı”

Olgun, “Önümüzdeki dönemde Beşparmak Düşünce Grubu, Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu ve ülkedeki bazı üniversiteler ile bu hedeflerin nasıl gerçekleşebileceğine dair kapsamlı bir konferans düzenlenmesi için çalışmalara başlandı. Gelecek olan yeni siyasi liderlerimize rasyonel zeminde uzman bazında hazırlanacak rapor için bir girişim söz konusudur. Umarım ki önümüzdeki dönem Kıbrıs Türkü için hayırlı olur” diye konuştu.