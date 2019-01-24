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Ekonomik Ve Sosyal Kalkınmada Öncelikler Çalıştayı’nın Raporu Yarın Açıklanacak

24 Ocak 2019 Perşembe 13:43
Ekonomik Ve Sosyal Kalkınmada Öncelikler Çalıştayı’nın Raporu Yarın Açıklanacak

Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı hazırlıklarına katkı koymak amacıyla, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği öncülüğünde, 18 - 19 Ekim tarihlerinde, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, ekonomik örgütler, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin etkin katılımıyla düzenlenen Ekonomik ve Sosyal Kalkınmada Öncelikler Çalıştayı’nın raporu yarın açıklanacak.

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00’de Gazimağusa Arkın Palm Beach Hotel’de gerçekleştirilecek sunumda, ekonomi, turizm, tarım ve üretim, yüksek öğrenim, sosyal politikalar, eğitim ve sağlık gibi konularda tespit ve öneriler ortaya konacak.

Kamu kurumları, yerel yönetimler ve ekonomik örgütlerin yetkililerinin ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan rapor ile, Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele için hazırlanacak imar planına ışık tutulması hedefleniyor.

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Ekonomik Ve Sosyal Kalkınmada Öncelikler ÇalıştayıRaporHaberGündemKıbrıs
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