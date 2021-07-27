Ekonomi ve Enerji Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı, SES KIBRIS web tv’de yayınlanan Aytuğ Türkkan ile Kıbrıs’ın Nabzı programına konuk oldu, önemli açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanlığı’na bağılı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlardan haberdar olmadıklarından dert yanan Arıklı, son kararda kapalı turizmin kapatılmasına tepki gösterdi.

“Biz bu kararlara seyirciyiz. Sağ olsunlar üst kurul bize sorma ya da danışmaya gerek duymadan kararlar alıyor. Mesela Ağustos’un bilmem kaçında kapalı turizm son veriliyormuş. Bunun gerekçesi ne? Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Bizi bana bunun gerekçesini anlatmalı. Anlatmalı çünkü ekonomi biraz kıpırdamaya başlıyor, bu tip kararlar alınıyor. Kapalı turizmde bulaş oranı nedir, vaka sayısı nedir. Mesela Güney Kıbrıs’tan geçenlerle oranı nedir? Bunları bize bir anlatın da anlayalım, savunalım ve ya savunmayalım. Ekonomiyi çok etkileyen kararlar alınıyor ama bunlardan Bakanlar Kurulu üyelerinin haberi yok, böyle bir şey olabilir mi? İşte burası Kıbrıs, olabiliyor”

“Ekonomiyi ben mi yönetiyorum?”

Erhan Arıklı ekonomideki kötü durum sonrasında vatandaşların kendilerine yüklendiğini anımsatarak şöyle devam etti:

“Vatandaş ekonomi niye kötü diye bize yükleniyor da, iyi be kardeşim ama ekonomiyi ben mi yönetiyorum? Adı bizde ama direksiyon başkasının elinde… Üzgün ve kızgınım.. Alınan tedbirlerin nezaketen de olsa bize de anlatılmalı.. Kapalı turizmin bu ülkeye zararını anlatmalıdır bu kararı alanlar.”

“Toplum siyasiyi dövüyor”

Bakan Arıklı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesela bu 160 vakanın kaçı Güney Kıbrıs kaynaklıdır mesela, bunu kimse bilmiyor. Haftada 1 PCR testi yeterli mi? Yani anlatmaya çalıştığım şu, toplum bizi yani siyasileri dövüyor, üst kurulu değil. O nedenle kararlar neden alınıyor biz bilmeliyiz!”

Piyasanın pahalılığının nedeninin büyük oranda corona virüs salgını olduğunu anlatan Arıklı bunu şu sözlerle açıklamaya çalıştı:

Ekonomi gümrüklerde gelen gelir.. 10-15 milyon gelirimiz varken, birkaç milyona düştü bu kaynak. O zaman işte ekonomiyi yönetemiyorsunuz. Gerekli destekleri zamanında yapamıyorsunuz. Mesela akaryakıttaki fonu bitirdik. Döviz ve petrol fiyatlarına bakılıyor ve fiyatlar ayarlanıyor, ama FİF’te kaynak bitince mecburi zam oluyor. Yani ekonomi bizde ama dümeni bizde değil. Ekonomi bu kadar sıkıntıdayken alınan sağlık tedbirlerinin daha dikkatli alınması gerekiyor.”

Bakan Arıklı bu rahatsızlığı ilk Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme getireceğini de sözlerine ekledi.

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