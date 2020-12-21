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Ekor Pastanesi'nde 7 pozitif vaka

Gazimağusa Önder AVM ve Ekor Unlu Mamullerinde çıkan pozitif vakaların ardından her iki işletmenin de tüm personeline PCR testi taraması yapıldı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 10:02
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Ekor Pastanesi'nde 7 pozitif vaka

Gazimağusa Önder AVM ve Ekor Unlu Mamullerinde çıkan pozitif vakaların ardından her iki işletmenin de tüm personeline PCR testi taraması yapıldı.

Yapılan testler sonucunda Önder AVM’de yeni pozitif vaka çıkmazken, Ekor Unlu Mamullerinde 4 yeni pozitif vakaya daha rastlandı.

Ekor Unlu Mamullerinde toplam pozitif vaka sayısı 7’ye ulaştı.

4 personel ve 3 ‘de personel yakını pozitif.

Ekor Unlu Mamulleri dün tedbir amaçlı olarak kapandıklarını açıklamıştı fakat işin aslı bugün anlaşıldı.

KAYNAK : GIYNIK GAZETESİ

Son Güncelleme: 21.12.2020 13:58
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