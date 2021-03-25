EKOR’DAN POZİTİF VAKALAR HAKKINDA AÇIKLAMA

BAHAR SANCAR

Ülkemizde Covid-19 görüldükten sonra tüm şubelerinde personellerin rotasyon usulü çalıştığını aktaran yetkililer, henüz çalışmayan ve rotasyon usulüne göre işe geri dönmek için PCR testi yapan çalışanlardan 3 kişinin testlerinin pozitif çıktığını aktardı.

Aktif çalışan personellerin 7 günde bir test yaptırdığını ve işletmelerde de gerekli dezenfekte işlemlerinin sık sık yapıldığını söyleyen yetkililer, belediye tarafından da düzenli olarak kontrol edildiklerini ve kurallara uyma konusunda bu zamana kadar büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi.