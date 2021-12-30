Ekrem Açıkel: "Meğerse bizim yavru vatanda ciddi bir konfor varmış"

ÖZEL HABER

Haberde KKTC'deki Asgari ücret, 13. maaşlar, İlaçta 0 vergi ve yapılması planlanan indirimler gibi ekonomik konular ele alındı.

Haber sunucusu Ekrem Açıkel, "Asla bu ülke (Türkiye) Kıbrıs'a yan gözle bakılmasına izin vermez.Gitmesekte , pek görmesekte, hellimini çok yemesekte Kıbrıs bizim sevdamız. Meğerse bizim yavru vatanda ciddi bir konfor varmış" dedi.

Açıkel sözlerine ; "Acaba şu haberi izledikten sonra gidip Lefkoşe'ye (Lefkoşa), Girne'ye, Magosa (Gazimağusa)' ya mı yerleşsek?" şeklinde devam etti.

Haberle ilgili KKTC'de sosyal medyada bir çok tepki gelirken ; " Davulun sesi uzaktan hoş gelir" , "Uzaktan gazel okuma. Gel seni de vatandaş yapalım da 30 liraya hıyar göresin" yorumları yapıldı...