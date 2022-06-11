Künye
Kıbrıs 33
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
150 bin TL değerinde malzeme çaldı
150 bin TL değerinde malzeme...
Cep telefonuyla taciz!
Cep telefonuyla taciz!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis...
Yozgat'tan 169 adet eski eser getirdi
Yozgat'tan 169 adet eski eser...

"Eksiklikler hızla giderilecek"

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Güzelyurt Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti. 

11 Haziran 2022 Cumartesi 18:04
37 Okunma
"Eksiklikler hızla giderilecek"
banner48

Bakan Altuğra, göreve gelmesinin hemen ardından ilk ziyaretini Güzelyurt Sağlık Merkezi'ne yaptığını, incelemeleri sırasında gördüğü bir takım eksikliklerin hızla giderilmeye başlandığını kaydetti. 

Bakan Altuğra, merkezde bazı duvarların boylarının döküldüğünü, hızla boya işlemlerinin tamamlandığını belirtti. 

Bakan Altuğra, hemşire eksikliğinin de  giderildiğini açıkladı. 

Bakan Altuğra, merkezle ilgili incelemelerinin ardından sağlık personeli ile birlikte ön bahçenin yeşillendirilemesi için fidan dikiminde bulundu. 

Bakan Altuğra, Güzelyurt Hastanesi'nin tamamlanması hedefinde olduklarını ancak bu süreçte halkımıza gerek alt yapı, gerekse sağlık personeli eksikliği konusunda gereken neyse yapılacağını açıkladı. 

Ziyareti çerçevesinde acile başvuran hastalar ile görüşen Bakan Altuğra, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bisiklet Federasyonu'ndan kınama!
Bisiklet Federasyonu'ndan kınama!
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
150 bin TL değerinde malzeme çaldı
150 bin TL değerinde malzeme çaldı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim