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El çabukluğu ile 500 Euro'yu çaldı

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:43
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El çabukluğu ile 500 Euro'yu çaldı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

15.06.2021 tarihinde saat 16:00 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir döviz bürosuna giden S.İ.G.(E-50)’nin kendisine döviz bürosu tarafından verilen 1780 dolar karşılığı olan 1450 Euro para içerisinden el çabukluğu ile 500 Euro parayı çaldıktan sonra, para bozdurmaktan vazgeçtiğini söyleyerek 1450 Euro paranın 950 Euro olan kısmını döviz bürosuna geri vererek değişim için vermiş olduğu 1780 dolar parasını da geri aldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 16.06.2021 16:23
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