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El-Sen: AKSA’dan zararına yakıt alımına gidildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıt krizi olduğu yönündeki açıklamayı yalanladığı gerekçesiyle Başbakan Ünal Üstel’i eleştirdi ve öngörülen ikinci 12 bin tonluk yakıt sevkiyatının zamanında yapılamaması nedeniyle AKSA’dan zararına yakıt alımına gidildiğini savundu.

14 Aralık 2022 Çarşamba 09:35
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El-Sen: AKSA’dan zararına yakıt alımına gidildi



El-Sen Genel Başkanı Çağlayan Cesurer tarafından yapılan yazılı açıklamada, sendikanın 2 gün önce Teknecik’te yeni bir yakıt krizinin kapıda olduğunu açıkladığı belirtti ve Başbakan Ünal Üstel'i bu açıklamayı “dedikodu” olarak nitelediği gerekçesiyle eleştirildi.

Dün gece AKSA’nın Kalecik’teki tesislerinden Teknecik Santrali’ne tankerlerle fuel oil taşındığının savunulduğu açıklamada, “Öngörülen ikinci 12 bin tonluk yakıt sevkiyatının zamanında gerçekleştirilememesi nedeniyle, bir kez daha AKSA’dan zararına yakıt alımına gidilmiştir. 16.11.2022 tarihinde yine geç anlaşma yapılması nedeniyle zamanında gerçekleşmeyen sevkiyatın yarattığı açığın kapatılması için, tanker başına 5000 TL taşımacılık ücreti verilerek belirli aralıklarla toplam 22 adet tanker AKSA’dan Teknecik’e yakıt transferi yapmıştır” denildi.

Başbakan’ın “dedikodu” açıklamasına fotoğraflarla ispatlı biçimde yanıt verildiğinin ileri sürüldüğü açıklamada, El-Sen’in aslı olmayan açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltmak gibi bir tavrının asla olmadığı kaydedildi.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları SendikasıELSENTeknecik Elektrik SantraliAKSA
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