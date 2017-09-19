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EL-SEN: "Bakan Atun’un söylemleri bilimsellikten tamamen uzak"

El-Sen, 26 sivil toplum örgütünün imzasıyla yaptığı açıklamada Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un enerji anlaşmasını açıklarken “halkın 25 kuruşla evinde elektrik tüketeceği” söylemini eleştirdi.

19 Eylül 2017 Salı 11:12
EL-SEN: "Bakan Atun’un söylemleri bilimsellikten tamamen uzak"

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), 26 sivil toplum örgütünün imzasıyla yaptığı açıklamada Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un enerji anlaşmasını açıklarken “halkın 25 kuruşla evinde elektrik tüketeceği” söylemini eleştirdi.

El-Sen, Türk-Sen, Ktös, Ktams, Ktoeös, Dev-İş, Koop-Sen, Bes, Basın-Sen, Daü-Sen, Tel-Sen, Çağ-Sen, HTKS, Liman-Sen, Hava-Sen, Gıda-Sen, As-Sen, Bank-Sen, TES, KTEMO, CTP, TDP, YKP, TKP-YG, KSP, Arif Hasan Tahsin Kültür Vakfı, DKB imzasıyla yayımlanan açıklamada, Bakan Atun’un; “Bugün üretim maliyetlerimiz 40 kuruşların üzerinde Türkiye’de ise 13-14 kuruşlarda. En fazla buraya 10 kuruş aktarım ve dağıtım maliyetleri deseniz 25 kuruşlara halkımız evinde elektrik tüketecektir demektir” söylemlerinin bilimsellikten tamamen uzak olduğu ileri sürüldü. 

Bakan Atun’un, 28 Ağustos’ta yaptığı açıklamada ise, projenin yılsonunda başlamasının planlandığına vurgu yaptığı ve iki-iki buçuk yıl içerisinde sonlanacağını söylediği anımsatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şimdi toplumumuz adına soruyoruz; 25 kuruş rakamını neye göre veriyor?Tarafsız uzmanlar tarafından kamu faydasını gösteren bilimsel bir fizibilite çalışması yapıldı mı, yapıldıysa bu çalışma nerededir?Alternatif kaynaklara göre kablo ile elektrik getirmek gerçekten daha mı ucuz olacak?Olası anlaşmada tıpkı AKSA’da olduğu gibi alım garantisi olacak mı?Bağlantı senkron paralel mi olacak, yani gerçekten arz güvenliği sağlayacak mı? Proje kime ait olacak?İthal edilmesi planlanan elektriğin miktarı ve fiyatı ne olacak?Belirlenecek fiyat kaç yıl için geçerli olacak?Fiyat TL üzerinden mi belirlenecek? En önemlisi de üretimden tamamen koparılma riski ile karşı karşıya olduğu görünen KIB-TEK’e ne olacak?”

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