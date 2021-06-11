EL-SEN : Bazı usulsüzlüklerin üstünü örtmek için yaratılan çirkin bir kılıf

EL-SEN'den yapılan açıklama şu şekilde:

Basında çıkan bazı iddialara ve bazı üyelerimizin bilgi eksikliğinden bugün başlattıkları eylemle ilgili sendika olarak gerçekleri açıklama zorunluluğu hissetmiş durumdayız.

Üyemiz Hüseyin Sönmezoğlu’nun sürüldüğü yönündeki iddialar kesinlikle gerçekle bağdaşmamaktadır. İlgili kişi karıştığı bir olayla ilgili soruşturmanın selameti açısından görevli olduğu Mağusa Bölge Amirliği’nden, İskele Şubesi’ne 14 Haziran Pazartesi günü gönderilecektir. Aynı olaya karışmış olan İskele Bölge Amirliği’nde Görevli olan Enver Koçero da 14 Haziran Pazartesi günü Mağusa Bölge Amirliği’ne gönderilecektir. Bahse konu iki çalışan ne yazık ki Mağusa Bölgesi’nde bir personelin babasının her ay kesme listelerinden çıkartılma olayına karışmak, gerekli araştırmayı yapmamak ve taksit miktarından çok az bir ücret karşılığı elektrik açmakla itham edilmektedirler.

Bu bağlamda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun KTE.0.00-753/07-21/E.7355 Sayılı Kararı ile Müdür Muavini Sayın Mehmet Özçelik Soruşturma Memuru olarak konuyla ilgili atanmış, her iki kişi hakkında gerekli soruşturmanın yapılması ve soruşturmanın selmati açısından görev yerlerinin değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Gerek basının yanlış bilgilerle kullanılması, gerekse de kurum içerisinde çalışan dedikodu mekanizması ne yazık ki bazı usulsüzlüklerin üstünü örtmek için yaratılan çirkin bir kılıftır. EL-SEN, üyesi de olsa hiçbir haksızlığa karşı sessiz kalmaz, kalamaz!

Soruşturma sonucuna kadar her iki arkadaşımızın da suçlu olmadığının bilinciyle hareket edeceğiz ve soruşturma sonucuna göre tavrımızı kamuoyu ile paylaşacağız.

Saygılarımızla;

EL-SEN Yönetim Kurulu

Başkan

Kubilay Özkıraç