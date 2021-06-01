El-Sen: “Bülbül” gibi “Şakımaya” başladılar

EL-SEN'den yapılan açıklama şöyle:

Zamanında “Dut Yemiş Bülbül” gibi “Sus Pus” olanlar, şimdilerde “Bülbül” gibi “Şakımaya” başladılar.

SORUYORUZ...

1) Kuruma yatırım yapılması yönünde adım atmayan, AKSA’nın adaya gelişine alkış tutanlar, Kıb-Tek’in gelirlerin büyük kısmının bu şirkete gitmesine ve üretimin %45’nin özelleştirilmesinin sorumlusu değil mi?

2) Özel Güvenlik Şirketlerinin Kıb-Tek kapılarına kovuşlanmasında başını kuma gömenler nerdeydi?

3) Tüm bölgeler Özel Temizlik Şirketlerine teslim edilirken ne yaptınız?

4) Yıllardır kurumun maliyeden alacakları ile ilgili mahsuplaşma yapılmazken, bunun gerçekleştiği dönemde neredeydiniz?

VE

5) Toplu İş Sözleşmesinde ki 47/2010 ile ilgili yıllık maliyeti hesaplayanlar, bu topluma ve kuruma verdikleri zararı hesapladılar mı?