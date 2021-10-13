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EL-SEN'de ayrılık...

EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif görevinden ayrıldı...

13 Ekim 2021 Çarşamba 13:55
129 Okunma
EL-SEN'de ayrılık...
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Kaşif'in açıklamaları şöyle:

Değerli EL-SEN üyeleri ve KIB-TEK çalışma arkadaşlarım, 30 seneyi aşkın kurumda hizmet vermekteyim. Son 3.5 yıla yakında sendika genel sekreterliği görevini yerine getirmekteyim. Bu geçen yıllar içerisinde birçok kişiyi tanıdım ve çalışma imkanı buldum. Çok güzel dostluklar kurdum. Bu ülkenin en stratejik kurumunda görev yapmaktan her zaman gurur duydum. Ayrıca en güçlü ve gündem belirleyen sendikalardan birinin genel sekreterlik görevini yapma onurunu yaşadım. 
Gelinen noktada sağlık durumumun el vermediği ve tedavi sürecinin yoğunluğu nedeni ile emekliye ayrılma işlemlerimi başlatmış durumundayım. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve EL-SEN üyelerine çalışmalarında ve mücadelelerinde başarılar dilerim.
Gönlüm hep sizinle olacak YOLDAŞLARIM.

Ersan Kaşif
EL-SEN Genel Sekreteri

Son Güncelleme: 13.10.2021 14:00
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