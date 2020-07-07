EL-SEN'de görev dağılımı yaptı

El-Sen’den yapılan açıklamaya göre geçen cumartesi gerçekleşen olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulunda, görev dağılımı şöyle:

Genel Sekreter: Ersan Kaşif, Genel Sekreter Yardımcısı: Ahmet Tuğcu, Mali Sekreter: Serhan Kayar, Eğitim Sekreteri: Kemal Öznacar, Örgütlenme Sekreteri: Kazım Sakinoğlu, Basın-Yayın Propaganda Sekreteri: Enver Enveroğlu, Sosyal İşler Sekreteri: Sayner Seyitler, Dışilişkiler Sekreteri: Haffe Işısal, Dışilişkiler Temsilcisi- Affet Aksakkallı.”

El-Sen’in genel kurulunda başkanlığa yeniden Kubilay Özkıraç seçilmişti.