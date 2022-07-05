Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Matbaada hırsızlık! Zanlı mahkemeye çıkarıldı
Matbaada hırsızlık!
Yıllardır ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Yıllardır ülkede kaçak olduğu tespit...
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
İki kadın hırsızlık yaparken polise yakalandı!
İki kadın hırsızlık yaparken polise...
Feci kazada 2 kişiyi ciddi şekilde yaraladı.. Alkol testini reddetti!
Feci kazada 2 kişiyi ciddi...

EL-SEN'den açıklama!

EL-SEN son günlerde yaşanan elektrik sıkıntıları nedeni ile açıklama yaptı.

05 Temmuz 2022 Salı 10:33
200 Okunma
EL-SEN'den açıklama!
banner48

EL-SEN'den yapılan açıklama şu şekilde:

Son günlerde yaşanan elektrik kesintileri yakıt olmamasından kaynaklanmaktadır.

Yıllardır sendikamız El-Sen’ in yaptığı uyarılara rağmen Kıb-Tek’ te yaşanan kaosun tek sorumlusu Hükümet edenler ve Kıb-Tek yönetimleridir.

Kıb-Tek’ te bazı rant gruplarının çıkar kavgaları Kıb-Tek’ i bu günlere getirmiştir ve toplumu tekrardan uyarıyoruz; Kıb-Tek yabancı sermayeye devredilmek isteniyor, yaşananların esası budur.

Ya Kıbrıs’ lılar değerlerine sahip çıkacak ya da yok olup gideceğiz. İlhak, İmha, İşgal Politikalırına karşı direnmeliyiz. Başka çaremiz kalmamıştır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’tan dün akşamdan itibaren 30 megawatt elektrik alınıyor
Güney Kıbrıs’tan dün akşamdan itibaren 30 megawatt elektrik alınıyor
Karabıyıklı'nın ölümü şüpheli bulundu
Karabıyıklı'nın ölümü şüpheli bulundu
Haziran ayı hayat pahalılığı oranı belli oldu
Haziran ayı hayat pahalılığı oranı belli oldu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim