EL-SEN'den Arıklı'ya 17 gün mühlet!

Kubilay Özkıraç başkanlığındaki EL-SEN heyeti, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın akaryakıt ihalesini iptali ve yolsuzluk iddiaları üzerine basın toplantısı düzenledi.

Erhan Arıklı'nın bakan koltuğuna KIB-TEK'in batırılması, üçe bölünmesi ve yabancı sermayeye peşkeş çekilmesi emrini alarak oturduğunu savunan Özkıraç, iptal edilen yakıt ihalesine değindi.

'Yakıt konusunda yolsuzluk varsa ve bununla mücadele edecekse Arıklı'nın yanındayız' diyen Özkıraç 'ancak bu safsatalara inanmıyoruz' ifadelerini kullandı.

Özkıraç Erhan Arıklı'nın akaryakıt ihalesini, Türkiye'de bir dostuna vermek için uğraş verdiğini öğrendiklerini belirterek şunları kaydetti:

Akaryakıt ihalesinde yolsuzluk varmış buyur temizle, sayaç alım ifadesinde yolsuzluk varmış buyur temizle, Polise suç duyurusunda bulun, gerekeni yap bu yolsuzlukları ortaya çıkar. Ama bil ki EL-SEN her daim senin karşında olacaktır. Biz kavgaya hazırız çünkü sorun senin kafa yapındadır'

'Senin bu ülkeyi karanlık bırakmaya hakkın yok"

KIB-TEK'in 40 günlük yakıtı bulunduğunu da sözlerine ekleyen Özkıraç, akaryakıt ihalesinin 3 ayı aldığını bu ihalenin iptal edilerek ülkenin karanlıkta kalmaya zorlandığını dile getirdi. Arıklı'nın ülkeyi kaosa sürüklediğini savunan Özkıraç 'bıçak kemiğe dayanmadı, kemikten çıktı' ifadelerini kullandı.

"Arıklı'ya ay sonuna kadar mühlet..."

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'ya ay sonuna kadar mühlet verdiklerini belirten Özkıraç, 'eğer bu yolsuzlukları ortaya çıkarmazsanız ve kısa sürece KIB-TEK'e yatırımlara başlamazsanız doğacak olan sonuçlardan biz değil, siz sorumlu olacaksınız' ifadelerini kullandı.

"Hesabını soracağız"

Arıklı'nın sendikayı yolsuzlukların yanındaymış gibi gösterdiğini de sözlerine ekleyen Özkıraç, 'bunun hesabını soracağız' dedi.