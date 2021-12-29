Künye
Kıbrıs 17
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
İnsan kaçakçılığı!
İnsan kaçakçılığı!
banner107

EL-SEN'den Asgari Ücrete itiraz

EL-SEN yazılı bir açıklama yaparak, Asgari Ücret Komisyonunun en son belirlemiş olduğu ve Resmi Gazetede yayınlanan 7.000,00 TL aylık Asgari Ücret'e itiraz etti...

29 Aralık 2021 Çarşamba 12:19
781 Okunma
EL-SEN'den Asgari Ücrete itiraz
banner108

EL-SEN'den yapılan açıklama şöyle:

Asgari Ücret Komisyonunun en son belirlemiş olduğu ve Resmi Gazetede yayınlanan 7.000,00 TL aylık Asgari Ücretle 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesi mümkün değildir.

Bu nedenlerden dolayı yeni belirlediğiniz 7.000,00 TL Brüt Asgari Ücrete İTİRAZ ediyoruz.

10 yıl önce 515 STG karşılığı olan Asgari Ücretin bugün de karşılığı olarak (8.240,00 TL) olmasını, ayrıca bu ücret ile her iki ay da bir hayat pahalılığı uygulanmasını ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini talep ediyoruz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aracına binerken vuruldu
Aracına binerken vuruldu
Yerde bulduğu kartla Pub-G'de kredi satın aldı!
Yerde bulduğu kartla Pub-G'de kredi satın aldı!
Mağusa Kıb-Tek şubesinde 8 çalışanın testi pozitif
Mağusa Kıb-Tek şubesinde 8 çalışanın testi pozitif
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim