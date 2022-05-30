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El-Sen'den çok sert açıklama! "Babanızın çiftliği değil"

El-Sen yazılı bir basın açıklaması yaparak hükümeti ve Başbakan'ı sert sözlerle eleştirdi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:31
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El-Sen'den çok sert açıklama! "Babanızın çiftliği değil"

El-Sen açıklamasında, "Bu ülke ne Üstel’ in, ne Fikri’ nin ne de Arıklı’ nın babasının çiftliği değildi" dedi.

El-Sen tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Kuzey Kıbrıs’ ın ‘’ Atanmış Başvekili ‘’ meşru olmayan Hükümetin ‘’ Başvekili ‘’ , ‘’Jet’’ skandalı ile ünlenen Zat, Kıb-Tek’ te ‘’ Yapılanmaya’’ gidecekmiş.

İmha ve İlhak Protokolunda da yer aldığı gibi Kıb-Tek üç parçaya bölünerek yabancı sermayeye satılmasını veya devredilmesini öngörüyor.

Teknik olarak yapılması gereken santral yatırımları, altyapı yatırımları, teknik eleman istihdamı ve mevcut santralların bakımları bilinçli bir şekilde engellenmekte, sözüm ona ‘’Başvekil ‘’ Kıb-Tek’ i yapılandıracakmış.Üç parçaya bölüp mali yapısını düzeltecekmiş !

Yıllardır Kıb-Tek’ i yabancı sermayeye, çıkar çevrelerine, imtiyaz sahiplerine devretmeye ve satmaya çalışanlarının Kıb-Tek’ e koyacakları katkı yoktur. 

İlerleyen günlerde Elektrik kesintilerine sebep olan yatırım eksikliği nedeniyle ülkede korkunç bir kaos yaşanacaktır, Halkımızı uyarıyoruz.  ‘’ Atanmış Başvekil ’’ ve ‘’ Meşru’’ olamayan Hükümetin Kıb-Tek’ e ve bu topluma vereceği hiçbir şey yoktur.

Topluma ihanet edenlerin ve biatcıların yapacakları tek eylem bu toplumun başından bir an önce gitmeleridir. Ülkesini, Toplumunu parayla satanların gideceği yer siyasi tarihin çöplüğüdür.

Bu ülke ne Üstel’ in, ne Fikri’ nin ne de Arıklı’ nın babasının çiftliği değildir.

İlhaka, İmhaya ve Dikdatöre karşı direnişimiz bedeli ne olursa olsun direneceğiz.

    

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