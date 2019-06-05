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El-Sen'den “Elimizi Uzatalım” etkinliği

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:38
El-Sen'den “Elimizi Uzatalım” etkinliği
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Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, “Elimizi Uzatalım” sloganıyla Sosyal Hizmetler Lefkoşa Yuvası’ndaki 40 çocuğa yemek verirken, yardıma muhtaç 25 çocuğa giysi ve Mağusa Sosyal Hizmetler’den ise 19 çocuğa terlik yardımında bulundu.
EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, ülkede yaşayan çocukların din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan herkesin çocukları olduğunu belirtirken, yardıma muhtaç çocuklara sahip çıkılmasının ve onların topluma kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. 

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Özkıraç, “Bu topraklarda her çocuk ve birey eşittir. O nedenle bizlere düşen görev bu eşitliği çocuklarımıza sunmaktır” dedi.
Özkıraç, başta EL-SEN üyeleri olmak üzere EL-SEN Yönetim Kurulu adına inanan herkesin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

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Son Güncelleme: 05.06.2019 11:50
Anahtar Kelimeler:
GündemKıbrısHaberEtkinliğiUzatalımElimiziEL-SEN
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