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El-Sen'den hükümete net uyarı!

El-sen yaptığı yazılı açıklama hükümete uyarıda bulundu.

20 Mayıs 2022 Cuma 11:30
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El-Sen'den hükümete net uyarı!

El-sen tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Üretim yetersizliğinden bölgesel, bir saatlik kesintilerin yaşandığı bu dönemde Kıb-Tek'e yatırımın önemi bir kez daha görülmüştür. Üzülerek bildiririz ki mevcut durum devam ederse bu yaz benzer kesintilerle geçecektir.

Hükümet 18 Mayıs'ta uzun süren makam, mevki ve yetki değişikliği pazarlıklarından sonra nihayet güvenoyunu almıştır. Bugün hükümetin ilk işgünüdür. İlk yapılacak icraatın 16.04.2022 tarihli mutabakat metnimizin gereğinin yapılması olduğunu tüm paydaşlara ve halkımıza bildiririz.

Aksi takdirde adanın kuzeyinde yaşayanların tahammül edilemeyecek elektrik kesintilerine maruz kalacağını bildiririz. Tüm bunlar yaşanırken El-Sen'in sessiz kalmayacağını, üretimden gelen gücümüzü onurlu üyelerimizle beraber uygulamaktan çekinmeyeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.

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