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EL-SEN'den şok açıklama!

EL-SEN bir basın açıklaması yaparak, elektrik borcu olan kurumların elektriklerinin kesileceğini bildirdi.

27 Ocak 2022 Perşembe 11:47
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EL-SEN'den şok açıklama!
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İşte EL-SEN'den yapılan açıklama:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu kendi parasıyla batağa sürüklenmeye çalışılan ve muhtaç duruma düşürülen bir kurum haline getirilmiştir.

Devlet ve Devlete bağlı Kurumlardan yaklaşık 900 milyon TL alacağı olan kurum, sürekli borçlanmaya gidiyor.

Devletin borcunu ödemeyerek kendi eliyle batırmaya çalıştığı, borç batağının içine çektiği bu kurum Kıbrıs Türk toplumunun tırnaklarıyla bugünlere getirdiği öz kurumlarındandır.

Sadece ülkenin en stratejik alanında faaliyet göstermesinin yanında, toplumun her türlü sıkıntısına ses vermiş, sokaklarda kendi halkının çığlığı olmuş olan kurum çalışanları, bugün de yapılmak istenenlere karşı elini taşın altına koyuyor;

Bugün itibariyle, kuruma borcu olan tüm devlet daireleri ve buna bağlı tüm kurum ve kuruluşların elektrik enerjileri kesilecektir.

İlk olarak da, kuruma 152 milyon TL borcu olan Maliye Bakanlığı, yüklü miktada borcu olan Vakıflar İdaresi ve BRTK’ nun elektrikleri kesilecektir.

Kimsenin şüphesi olmasın ki, bu kurumun fedakâr çalışanları ve onların örgütlü sendikası El-Sen, devletin kendi halkına olan borcunu söke söke almak için elinden geleni ardına koymayacaktır.

İlerleyen günlerde yeni oluşacak olan Hükümeti de son kez uyarıyoruz ! Bu vurdumduymazlık devam ederse geçmişte olduğu gibi her türlü eyleme gitmekten çekinmeyeceiz. Kamuoyuna duyurulur.

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