EL-SEN'den uyarı!

Açıklamada "Kıb-Tek kimsenin yasa dışı uygulamalarla görev yapacağı bir kurum değildir" denildi...

EL-SEN tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kıb-Tek Genel Müdürü ve Yönetim Kurulunu uyarıyoruz, hem suç işliyorsunuz hem de Kıb-Tek’ e zarar veriyorsunuz.

Çalışanların alın teri olan Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin yatırılmaması kabul edilemez ve suçtur. Bu tür yasa dışı eylem ve davranışlardan bir an önce vazgeçmenizi ve yasalar çerçevesinde iş yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Ayrıca yıllarca Kurumda çalışan ve emekli olan arkadaşlarımızın emeklilik ikramiyelerini ve kıdem tazminatlarını yasal çerçevede bir an önce ödenmesini bekliyoruz.

Yıllarca hem kuruma hem topluma hizmet veren emekçilerin haklarını hiç kimseye yedirtmeyiz. Aksi takdirde El-Sen en kısa sürede bu haklı talebimizin gerçekleşmesinde gereğini yapacaktır.

Yıllarca tüccara gününde ödemeler yapan Yönetim, çalışanın yatırımlarını gerçekleştirmemesi kabul edilemez.

Bu nedenle onları son kez uyarıyoruz. Görevinizi yasalar çerçevesinde yapın, çalışanın ve emeklilik hakkını kazanan arkadaşlarımızın haklarını gasp etmekten vazgeçin.

Kıb-Tek kimsenin yasa dışı uygulamalarla görev yapacağı bir kurum değildir.

Kamuoyna duyurulur.

Kubilay ÖZKIRAÇ

El-Sen Genel Başkanı