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EL-SEN'den zehir zemberek açıklama!

Ülkede yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili El-Sen yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada , "Bir grup trolün sosyal medya üzerinden ülkemizdeki elektrik kesintilerini EL-SEN’ in yaptığına dair paylaşımları yalandır, hadsizcedir ve ahlaksızcadır" denildi.

18 Ocak 2022 Salı 14:43
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EL-SEN'den zehir zemberek açıklama!
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EL-SEN tarafından yapılan açıklamanın tümü şu şekilde:

Bir grup trolün sosyal medya üzerinden ülkemizdeki elektrik kesintilerini EL-SEN’ in yaptığına dair paylaşımları yalandır, hadsizcedir ve ahlaksızcadır.

Özellikle bu kesintilerin seçime yönelik olduğunu söylemek ve muhalefete destek amaçlı yapıldığını iddia etmek utanmazlıktır.

EL-SEN genel seçimlerde taraf değidir, olmayacaktır da! Sendika olarak hiç bir partinin arka bahçesi olmadığımız gibi hiç bir partinin destekçisi değiliz. Ancak, emek ve yurtsever kesimlerin her zaman olduğu gibi yine yanlarındayız.

Yıllardır Kıb-Tek’ e yatırım yapılması için çabalayan ve bu yatırımlar yapılmadığı takdirde bugünler için ‘’Karanlıkta kalacağız’’ diyen EL-SEN’ e kulak vermeyen siyasilerin sırf kendi sorumluluklarını ve suçlarını yıkmak için trolleri ile birlikte yaptıkları bu saldırılar bizleri kirletmez!

Bu gün yaşanan elektrik kesintilerinin tek nedeni siyasetin KIB-TEK’ e yatırım yapmaması ve bu nedenle talebin karşılanamamasıdır. Bu sorumluluğu dahi almaktan korkan bir zihniyetin ülkemize verecek hiç bir şeyi olmadığına inanıyoruz ve bu alçakça yalanlarını kendilerine iade ediyoruz.

Son Güncelleme: 18.01.2022 15:55
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