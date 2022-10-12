El-Sen, eylem sürecini başlattı

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)’in düşürüldüğü durumun bir an önce son bulması amacıyla yapılan sözlü, yazılı uyarıların dikkate alınmadığı gerekçesiyle eylem sürecini başlattı.

“BİZ UYARDIK SİZ ANLAMADINIZ”

El-Sen, KIB-TEK’in sorun üreten bir yapıdan çıkarılıp, çözüm üreten bir yapıya kavuşturulması ve taleplerin yerine getirilmesi amacıyla eylemin ilk günü olan yarın (13 Ekim Perşembe) günü 10.00’da El-Sen Yönetim Kurulu’nun, KIB-TEK Merkez binası önünde yaşanan sorunlar ve izlenecek süreçle ilgili olarak basın açıklaması yapılacağı bildirildi.