EL-SEN grev açıkladı

Kıb-Tek Yönetim Kurulu, El-Sen’in yaptığı kesintilerle ilgili Kıb-Tek binasında toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan kesintilerin Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Genel Müdür’ün bilgi ve onayı alınmadan yapıldığı belirtilirken, yetkisiz kesilen tüm elektriklerin bugün saat 20.00’ye kadar bağlanması için El-Sen’e süre tanıdı.

Yönetim Kurulu ayrıca bugün Polis Genel Müdürlüğüne konu ile ilgili şikâyetçi olma kararı da aldı.

El-Sen bugünden itibaren greve girdi..

Yenidüzen gazetesine konuşan EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun almış olduğu tehdit vari ve baskıcı kararlar neticesinde saat 16.00 itibari ile Pazartesi sabah saat 07.30’a kadar tüm bölge amirliklerinde grev kararı aldıklarını duyurdu.