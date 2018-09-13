EL-SEN grev yapıyor

EL-SEN üyeleri bugün Kıb-Tek merkezinde toplanarak saat 10.00’da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na protesto yürüyüşü düzenleyecek ve siyah çelenk koyarak basına açıklama yapacak.

EL-SEN’den yapılan açıklamada bugünkü tam gün grevin gerekçeleri olarak “zamları protesto etmek, yeni yatırım yapılarak yeterli oranda santral alınması ve AKSA’ya teslim edilen toplumu AKSA’nın elinden kurtarmak, devletin, belediyelerin ve diğer borçlulardan KIB-TEK alacaklarının biran önce tahsil edilmesi” sıralandı.

Uyarı grevinin, 07.30’dan 17.00’ye kadar tam gün KIB-TEK’in bütün şubelerinde yapılacağı kaydedildi.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Kubilay Özkıraç, ise dün BRT’ye yaptığı açıklamada, grevde zamları protesto edeceklerini belirterek toplumun artık zamlara dayanacak gücünün kalmadığını söyledi.

Kıb-Tek özelinde ise kurumdan sorumlu Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın topluma, ülkeye ve Kıb-Tek’e zarar vermekte olduğunu iddia eden Özkıraç üretim yatırımlarına öncelik verilmesini talep ettiklerini ancak geçmiş hükümetler gibi şimidiki hükümetin de bu konuda duyarsız olduğunu savundu.

Başbakan Tufan Erhürman’a da çağrı yapan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, AKSA ile imzalanan sözleşmelerin tekrardan gözden geçirilmesini talep etti.

Özkıraç uyarı grevinin ardından önerilerinin dikkate alınmaması halinde ileride ortaya çıkacaklardan kendilerinin sorumlu olmayacağıları uyarısında da bulunarak faturalardan şikayetçi olan tüm halkı eyleme katılmaya çağrıdı.

Bu arada, Sendikal Platform’un, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın yapacağı eyleme destek vereceği bildirildi.

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir Sendikal Platform adına yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin aldığı ekonomik önlemlerin, emekçi kesime olumlu şekilde yansımadığını, hatta toplumun daha da fakirleşmesine neden olduğunu savundu.

Elektriğe daha önce yapılan ve yapılması planlanan zamla hayatın daha da pahalılaşacağını, üretim maliyetlerinin artacağını ve yaşanan artışların bedelini de çalışanların ödemek zorunda kalacağını kaydeden Kişmir, KIB-TEK üzerinde siyasi oyunlar oynandığını iddia etti.