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El-Sen: Haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz

02 Aralık 2019 Pazartesi 21:48
El-Sen: Haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ersan Kaşif, haklı davalarından hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini ve yasakların kendilerini bezdiremeyeceğini belirtti.

Kaşif, son gelişmelerle ilgili yarın saat 13.00’te Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda basın toplantısı düzenleyeceklerini de duyurdu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ersan Kaşif, enerji ihtiyacının karşılanması için kuruma yatırım yapmak yerine, AKSA ile sözleşmeyi yenileyerek ya da yeni bir ihaleye çıkılarak elektrik fiyatlarının düşemeyeceğini kaydetti.

“Kurulum gücümüzün artırılması elzemdir” diyen Kaşif, ülkedeki elektrik fiyatlarının AKSA nedeniyle yüksek olduğunu savunarak, şirketle sözleşmesinin Mart 2024’te sona ereceğine işaret etti.

Kaşif, “Kuruma yatırım yapılmaması AKSA veya bunun gibi yabancı sermaye şirketlerle daha kötü şartlarda yeni sözleşmeler sonucunu getireceği gibi, arzulanan enerji fiyatlarındaki indirimin de önüne geçileceğini ve toplum nezdinde Kıb-Tek’in kötülenip itibarsızlaştırılması devam edecek” dedi.

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