EL-SEN: Hükümet ve ilgili bakanlığı son kez uyarıyoruz!

El-Sen, Kıb-Tek’in bir an önce siyasetten arındırılarak özerk bir yapıya kavuşturuması gerektiğini kaydetti.

El-Sen’den yapılan Başkan Kubilay Özkıraç imzalı açıklamada, “Adanın kuzeyinde yaşayanların ödediği vergilerle bir yıldır ayakta duran yapının sürdürülebilir olması ve Ankara’ya olan bağımlılıktan kurtulunmasının en çok arzulanan sistem modeli olduğu ancak Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın açıkladığı üzere adanın kuzeyindeki nüfusun 800 bin olduğu ve bu rakamın içerisinde Kıbrıslı Türklerin sayısının 100 bin olduğu gerçekliğiyle Kıbrıslı Türklerin kendi giderleri dışındaki yükü de çekmek zorunda bırakıldığının görüldüğü” belirtildi.

Kıb-Tek açıklamasında şöyle denildi:

“Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı olan askerlerin (giderlerinin) ‘savunma giderleri’ adı altında KKTC hükümeti tarafından karşılandığı açıklanmıştı. Aynı şekilde sağlık ve eğitim giderlerinin de bir yıldır Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanlar tarafından karşılandığı da bilinmektedir. Nitekim örgütlü bulunduğumuz Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda da bu çarpık yapının getirisi olan sistemin etkisini yaşamaktayız. Bahsettiğimiz süreçte Güvenlik Komutanlığı da dahil olmak üzere ülkemizdeki askeri gücün tamamının elektrik giderleri KIB-TEK’e ödenmemiş ve bu borç büyüyerek 55 milyon Türk Lirası’na ulaşmış durumdadır. Yine devlet tarafından sermayeye verilen teşvikler ne yazık ki Maliye Bakanlığı tarafından kurumumuza ödenmemekte ve bunun bedeli de halkımıza ödetilmektedir.”

Açıklamada, “Ülkenin başına gelmiş en büyük sorunlardan birisinin AKSA ’ya alım garantili sözleşme olduğu”, söz konusu nedenlerden dolayı bu kuruluşa yapılması gereken ödemelerin de geciktiği, hatta borçlanmaya gidilerek ödeme yapmak durumunda kalındığı belirtildi.

EL-SEN açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Çoğunluğu savunmanın, sermayenin ve yine AKSA’nın kuruma gelir ve giderlerinden kaynaklanan dengesizlik kurumun zarar etmesine, bu zararın toplumumuza yansıtılmasına ve bu dengesizlik sonucunda kısa bir süre sonra yakıt alamaz duruma gelinmesine sebep olmaktadır.

EL-SEN olarak bu durumu açıkça kamuoyu ile paylaşmamızın ana nedeni buradan yetkilileri uyarmak ve daha da içinden çıkılmaz duruma gelmeden mevcut duruma müdahale etmeleri gerektiğini hatırlatmaktır. Aksi takdirde kurumun kendi kendine yetebilirliği tehlike altına girecektir. Bu da sendika olarak bizlerin yaşanan bu adaletsizliğe karşı tepkimizi sert bir şekilde ortaya koymamıza neden olacaktır.”

Açıklamada, yukarıda bahsedilen konularla ilgili hükümet ve ilgili bakanlık “son kez” uyarılarak, “KIB-TEK Müdürü Ahmet Dargın’ın kurumun özerkleşmesi konusunda yaptığı çağrıyı ciddiyetle dikkate alarak hayata geçirmelerini talep ederiz. Bu konuda topluma verilen sözler lafta kalmamalı ve KIB-TEK bir an önce siyasetten arındırılarak özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır” denildi.