"EL-SEN'in attığı adımı selamlıyoruz"

Sendikal Platform, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) dün KIB-TEK'e borcu olan borçlarını ödemeyen yerlerin elektriklerini kesmeye başlamasını selamladı. Sendikal Platform adına yapılan yazılı açıklamada, toplumu EL-SEN'in yanında olmaya da davet etti.

Sendikal Platform'dan yapılan açıklama şöyle;

"Sendikal Platform, üyesi olan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın dün itibarıyla KIB-TEK’e yüksek borcu olan ve bu borcunu ödemeyen yerlerin elektriklerini kesmeye başlamasını Sendikal Platform olarak selamlıyoruz.

Vatandaş, küçük esnaf ve emekçiler kuruma olan elektrik borçlarını her ay öderken, başta devlete ait kurum ve kuruluşlar olmak üzere lüks otel ve kumarhanelerin tükettikleri elektrikleri ödememesi, ödememesinin yanında ise KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun bu yerlere kıyak geçmesi tam anlamıyla adaletsizliktir. İşte EL-SEN dün itibarıyla bu adaletsizliğe karşı isyan etmiştir, baş kaldırmıştır. 500 TL borcu olan vatandaşın elektriğini acımadan kesen ama 5 milyon TL borcu olan yerin elektriğine dokunmayan KIB-TEK Yönetim Kurulunun ayrımcılığı ifşa etmiştir. Sendikal Platform olarak tüm gücümüzle EL-SEN’in haklı mücadelesinde yanındayız. Toplumumuzu da kendileri için mücadele veren EL-SEN’in yanında olmaya çağıyoruz.

Bizlere gelen bilgiler, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun bugün polis nezaretinde toplandığı ve bazı çalışanları kuruma milyonlarca TL borcu olan yerlerin elektriklerini kestikleri için işten atma kararı üretecekleri, ayrıca EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın tutuklanması için de girişimde bulunacakları haberi gelmiştir. Toplum adına elini taşın altına koyan EL-SEN ve üyelerine en ufak bir zarar geldiği anda KIB-TEK Yönetim Kurulu şunu çok net bilmedir ki, onların da boynu taşın altında kalacaktır. KIB-TEK hükümetin çiftliği değil bu toplumun malıdır ve bu anlayışla yönetilmedir. Aksi herhangi bir tutumda tepkimizin çok sert olacağının bilinmesini isteriz."