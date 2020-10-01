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El-Sen İskele’de uyarı grevi başlattı

El-Sen, İskele’de grevde… Öte yandan bugün 16.30 ile yarın 16.30 arası ise Güzelyurt’ta greve gidilecek.

01 Ekim 2020 Perşembe 13:35
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El-Sen İskele’de uyarı grevi başlattı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), tahsilat ve santral bakımı sorunları nedeniyle İskele'de bir günlük uyarı grevi başlattı.

El-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, İskele Bölge Amirliği Tesis şubesinde bugün uyarı grevi başlatıldığı, grevin yarın 12:30’a kadar süreceği; bugün 16:30 ile yarın 16:30 arası ise  Güzelyurt Bölge Amirliği Tesis şubesinde greve gidileceği kaydedildi.

Grev gerekçelerinin başta bazı tahsilatların ve santral bakımlarının yapılmaması olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları SendikasıELSEN
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