El-Sen İskele’de uyarı grevi başlattı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), tahsilat ve santral bakımı sorunları nedeniyle İskele'de bir günlük uyarı grevi başlattı.

El-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, İskele Bölge Amirliği Tesis şubesinde bugün uyarı grevi başlatıldığı, grevin yarın 12:30’a kadar süreceği; bugün 16:30 ile yarın 16:30 arası ise Güzelyurt Bölge Amirliği Tesis şubesinde greve gidileceği kaydedildi.

Grev gerekçelerinin başta bazı tahsilatların ve santral bakımlarının yapılmaması olduğu belirtildi.