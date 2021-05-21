El-Sen kaos yaratıyor

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz yazılı açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, bugün (21.5.2021)tarihinde Özgür Gazete’de yayınlanan haberde Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılmaya başlanan akaryakıtın kükürt oranının yüzde 5 olduğu duyumunu aldıklarını ifade etmiştir.

Teknecik Elektrik Santrali’ne, TPIC (Turkish Petroleum International Company) ile imzalanan sözleşmeye atfen 14 Nisan, 18 Nisan ve 22 Nisan tarihlerinde 3 parti akaryıt sevkiyatı yapılmıştır.Teknecik Santrali terminaline gelen gemilerden numuneler her sefer yapıldığı gibi bağımsız gözetim şirketi RL Egemen firması yetkilisi tarafından alınmış ve analiz için uluslararası akredite bir firma olan SGS firmasının Mersin laboratuvarına gönderilmiştir.

Analiz sonuçlarına göre 14 Nisan tarihinde ilk sevkiyat akaryakıtın kükürt oranının yüzde 0,73, ikinci sevkiyat akaryakıtın kükürt oranının yüzde 0,99 ve üçüncü sevkiyat akaryakıtın kükürt oranının yüzde 0,99 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca diğer parametreler için de analiz sonuçlarında herhangi bir sorun olmadığı ve limit değerler dahilinde olduğu tespit edilmiştir. SGS Firmasın her üç akaryakıt sevkiyatı ile ilgili analiz sonuçları ekte görüldüğü gibidir.



El-Sen’in yapmış olduğu basın açıklaması, kaos yaratmak, KIB-TEK personelinin sağlığının düşünülmediği algısı yaratarak bu düşünceye halkı inandırmak, alınan yakıtın kükürt oranının %5’in üzerinde olduğunu göstermeye çalışmak ve belli kesimlerin ekmeğine yağ sürmek yapılan bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Analiz değerleri toplum tarafından da görüldükten sonra, El-Sen’in esas görevi olan konulara eğilmeye davet ediyorum.