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EL-SEN: Kıb Tek Hükümetin Bakkal Dükkânı Değildir

EL-SEN yazılı bir açıklama yaparak hükümeti topa tuttu.

19 Ekim 2022 Çarşamba 13:40
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EL-SEN: Kıb Tek Hükümetin Bakkal Dükkânı Değildir



El-Sen açıklamasında, "Kıb Tek Hükümetin Bakkal Dükkânı ya da Hayır Kurumu Değildir" dedi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bakanlar kurulunun almış olduğu 47/2022 sayılı yasa gücünde kararnameye göre son iki yıl içinde dördüncü kez alınan borç faizlerinin silinmesi kararı, zaten hükümetin doğrudan alım yöntemi ile fahiş fiyatlara aldığı yakıt yüzünden borç batağı içinde olan kurumu daha da zor duruma sokacağı nettir.

Alınan bu karar ne tüketiciye kolaylık nede kamu menfaati sağlayacaktır. Sadece belli tüketici zümresini nasıl olsa ödemeyim af çıksın silinir düşüncesine itmekten öteye gitmeyecektir.

Bu kararı alan Bakanlar Kurulunun Kıb TEK’in Bankalara ödediği fahiş faizleri de silecek mi? Kıb Tek in maliyetin altında satıştan oluşan zarar ziyanını karşılayacak mı?

Sonuç olarak bu karar hem Kıb TEK’i hem de borcunu gününde ödeyen fakir fukaraya haksızlık demektir. El Sen seçim yatırımı olarak yapılan bu affın derhal iptal edilerek düzeltilmesini talep ediyoruz.

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