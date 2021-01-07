EL-SEN, KIB-TEK İHALELERİNİN İPTAL EDİLMESİNİ ELEŞTİRDİ

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek’in Sayaç İhalesi, Led Lamba İhalesi ve Yakıt İhalesinin iptal edilmesi ile kurumun bilerek bir çöküşe sürüklendiğini savundu.

Kıb-Tek ile ilgili yaşanan tartışmalar hakkında açıklama yapan El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ nun atanmaması nedeniyle Kurum’da kaos yaşandığını ifade ederek, yatırımların sürekli ertelenmesi ve toplum için gerekli olan bazı ihalelerin iptal edilmesinin de kabul edilemez olduğunu kaydetti.

“En az 60MW’lık Santral İhalesinin sürekli iptal edilmesi ve Sayaç İhalesinin de iptal edilmesi Kurumun bilinçli bir şekilde batırılması anlamına gelmektedir. İlgili Bakanın ihalelerde ‘Yolsuzluk’ var iddiaları nedeniyle iptal edilen Sayaç İhalesi, Led Lamba İhalesi ve Yakıt İhalesi nedeniyle Kurum bilerek çöküşe doğru sürüklenmektedir” diyen Özkıraç, ihalelerde yolsuzluk varsa savcıların ve sayıştayın derhal müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

Özkıraç, yolsuzluklarla ilgili gerçek bir mücadele verecek herkesin yanında olacaklarını ifade ederken, Kıb-Tek’ in batırılması için atılan adımlara da her dönem olduğu gibi karşı duracaklarını vurguladı

Özkıraç, “Kıb-Tek’ in daha sağlıklı, daha çevreci, daha ucuz elektrik üretimi ve dağıtımı için yatırımlar şarttır. Aksi takdirde El-Sen gereğini her dönem olduğu gibi yapmaktan geri durmayacaktır” dedi.