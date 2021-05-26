EL-SEN: Kıb-Tek’i Kira Bedellerine Hapsetmek İstiyorlar

EL-SEN'den yapılan açıklama şu şekilde:

EL-SEN, sadece son zamanlarda değil yıllardır söylemekten usandı, ancak yöneticiler anlamamazlıktan gelmekten usanmadılar. Döviz bazlı kira bedelleri, garantili alımda ısrar… bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Bir taraftan elektriğe zam yapmak isteyeceksiniz ve bunu El-Sen engelleyecek, diğer taraftan tekrardan kira bedelli bir santral daha getirmek istiyorsunuz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım 2020’deki KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, ülkenin elektrik ihtiyacının karşılanması için 2 adet 50 Megawatt'lık elektrik jeneratörü “hibe” edilecek sözlerinin üzerinden daha 6 ay geçmeden öğreniyoruz ki aslında bu santrallar hibe değil; yıllık santral başına 1,000,000 Euro kira bedeli karşılığında olduğu. Yani bu topluma 2 santral için yıllık 2,000,000 Euro kira bedeli ödetilmen isteniyor. Nasıl hibedir bu? Ya hibedir ya kira bedeli var. Bu halka çıkıp açık açık gizli saklı işlerinizi anlatın. Açıklayın ihalesiz bu santrallere yaptığınız alt yapı hizmetlerini. Açıklayın bu santrallerin hangi koşullarda hizmet vereceğini.

AKSA’nın yıllık 26,000,000 Dolarlık kira bedeli ve alım garantisi KKTC elektrik fiyatlarının yüksekliğinin nedendir. Bunu bile bile bu ısrar niye? Yaptıklarınız göstermektedir ki zamları zorunlu hale getirerek toplum düşmanlığıdır. Enerji üretimi popülist yaklaşımlardan uzak, verimlilik esaslı ve halkımız sürdürülebilir ve mümkün olan en ucuz elektrik tüketme şansına sahip olabilmesidir. KIB-TEK ve enerji sektörü bu şekli ile yönetilemez. Alternatif tektir ve o da KIB-TEK’in derhal özerkleştirilmesidir.

Serhan KAYAR

Türk-Sen Başkan Vekili