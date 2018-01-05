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EL-SEN, KIB-TEK’in alacağının talep edilmemesini Sayıştaylık’a şikayet etti

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El-Sen, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun, yaptığı 65 bin sterlin tutarındaki bir işin karşılığını talep etmediği gerekçesiyle Sayıştaylık'a şikayette bulunduğunu açıkladı.

05 Ocak 2018 Cuma 14:36
EL-SEN, KIB-TEK’in alacağının talep edilmemesini Sayıştaylık’a şikayet etti
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun, yaptığı 65 bin sterlin tutarındaki bir işin karşılığını talep etmediği gerekçesiyle Sayıştaylık'a şikayette bulunduğunu açıkladı.

El-Sen Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, “Sendikamıza ulaşan bilgi eğer doğru ise; KIB-TEK Yönetim Kurulu, 11 Aralık 2017 tarihinde toplam maliyeti 65,699.83 STG+KDV olacak tutarın karşılığını niye ilgili kurumlardan talep etmiyor ve Kurumu zarara sokuyor?” ifadelerine yer verildi 

Açıklamada, “EL-SEN’in elinde mevcut bilgi ve belgeler Sayıştay Başkanlığı’na iletilmiş bulunmaktadır. Sayıştaylık’tan gerekli incelemeleri yaparak gereğini ivedilikle yapması beklentimizi kamuoyumuzla da paylaşmak istiyoruz. EL-SEN, eline geçen her bilgi ve belgeyi paylaşmayı sürdürecektir” denildi.

Devlet veya kişiler için, elektrik alt yapısı veya kablo çekiminin KIB-TEK tarafından yapıldığı veya yaptırıldığı, bedelinin de devletten veya ilgili kişi ve kuruluşlardan tahsil etmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, EL-SEN olarak KIB-TEK’in herhangi bir şekilde zarara uğratılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “KIB-TEK siyasilerin tüm takoz koymalarına rağmen kar elde eden bir kurumdur. Bu kar halkımıza daha ucuz, kaliteli ve sürdürülebilir enerji sağlanması için harcanmalıdır. Tam da seçim öncesi kurumun görevi olmayan işlere harcama yapılarak kurumun zarara sokucu işlemler yapılması kimin ve/veya makamın görev, yetki ve sorumlulukları ile ne kadar bağdaşmaktadır?” denildi.

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