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EL-SEN: Protokolün imzalanmamasının nedeninin Kıb-Tek olup olmadığını hükümet kamuoyu ile paylaşmalı

29 Nisan 2019 Pazartesi 15:38
EL-SEN: Protokolün imzalanmamasının nedeninin Kıb-Tek olup olmadığını hükümet kamuoyu ile paylaşmalı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Başkanı Kubilay Özkıraç, hükümetin, protokolün bugüne kadar imzalanmamasının esas nedeninin iddia edildiği gibi KIB-TEK olup olmadığını kamuoyu ile paylaşmasını talep ettiklerini açıkladı.

Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, “Eğer bu iddialar doğruysa ve hükümet KIB-TEK’in özelleştirilmemesi için ortaya bir duruş koyuyorsa, bunu bilmek ve sonuna kadar hükümetin bu duruşuna destek çıkmak bizlerin hakkı ve görevidir. Çünkü söz konusu olan kurum bu ülkenin ve bu toplumun sahip olduğu en stratejik kurumudur. Bu kurum üzerinden hükümet eden partilere mensup kişilerin kamuoyu önüne çıkıp farklı bilgiler ortaya koymaları kafaları karıştırmaktan başka bir işe yaramamaktadır” ifadelerini kullandı.

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Özkıraç, hükümet ortağı partilerin mensupları CTP Milletvekili Asım Akansoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in protokolün KIB-TEK’le ilişkilendirilmesiyle ilgili farklı açıklamalar yaptıklarını, öte yandan KIB-TEK’in özelleştirilmesiyle ilgili bir taslağın ortada dolaştığını belirterek, “Ya, bu hükümet ne yaptığını bilmiyor ya da, hem KIB-TEK emekçileri hem de Kıbrıslı Türklerle dalga geçiyor” dedi.

Özkıraç, “Bu işin en doğru yolu Başbakan Sayın Tufan Erhürman’ın çıkıp Türkiye ile müzakere halinde olan ekonomik paket hakkında toplumumuza net bilgiler vermesidir. En önemlisi de bilgi kirliliği yaratacak açıklamaların önüne geçmek için hükümet içerisinde gerekli otoriteyi sağlayıp her kafadan bir ses çıkmasını engellemelidir” ifadelerini kullandı.

Başbakan ve hükümete topluma gerçekleri açıklama çağrısında bulunan Özkıraç, “Aksi takdirde dedikodu mekanizması ile ilerleyen sürecin gerçeklerle ilerlemesi adına askıda olan grev kararımızı devreye sokarak sürece müdahale etmek zorunda kalacağız. Toplumsal var oluş mücadelemiz bize bunu emretmektedir” dedi.

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EL-SEN
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