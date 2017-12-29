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El-Sen, siyasilerin Kıb-Tek’le ilgili söylemlerini eleştirdi

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El-Sen, siyasilerin Kıb-Tek’le ilgili söylemlerini eleştirdi: “Elektrik konusunda içine düştükleri durum çelişkiden de öte… Özerk yapı kurulana dek mücadelemiz sürecek”

29 Aralık 2017 Cuma 17:53
El-Sen, siyasilerin Kıb-Tek’le ilgili söylemlerini eleştirdi
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 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Umut Öksüzoğlu, seçimlerden dolayı parti sözcülerinin açıklamalarını dikkatli bir şekilde takip ettiklerini kaydetti ve elektrik konusunda içine düştükleri durumun çelişkiden de öte olduğunu savundu.

Öksüzoğlu yazılı açıklamasında, “Seçim nedeniyle vaatlerde bulunulmasını anlayabiliriz. Ancak halkın aklı ile dalga geçilmesini anlamak ve seyirci kalmak mümkün değildir. Seçim için akla her geleni söylemek kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

EL-SEN olarak; elektrik konusuna stratejik önemi, maliyetler, sürdürülebilirlik, kalite ve kurumun özerk bir yapıya kavuşturulması perspektifleri ile baktıklarını dile getiren Öksüzoğlu, bu konularda siyasilerin neler dediklerinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Öksüzoğlu, “Kıb-Tek’ten sorumlu Bakan Sunat Atun kablo ile elektrik getirilmesi konusunda fizibilite çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan demeçler verirken Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün elektrikte devrim gibi projelerinin hazır olduğunu ve elektrik fiyatlarının üç kat ucuzlatılacağını söylediğini” ileri sürdü.

Devrim sözcüğünün en basit ifade ile var olanın tamamen ortadan kaldırılarak yerine yepyeni bir yapı konması olduğunu belirten Öksüzoğlu, Özgürgün’ün “3 katı ucuzlayacak” ifadesini de eleştirdi ve dilinin sürçmüş olabileceğini, pahalı olacak yerine ucuzlayacak dediğini savundu. 

El-Sen haksızsa Özgürgün’ün derhal projesini halkla paylaşmak zorunda olduğunu belirten Öksüzoğlu, “Projenin içeriğini yapılan ekonomik, sosyal ve finansal analizleri rakam ve diğer verileri ile paylaşmadığı takdirde halkımızın aklı ile dalga geçildiğini söylemekten başka bir şey yapılamaz” dedi.

“ÖZERK YAPI KURULANA DEK MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Böyle bir anlaşın yeni dönemde de KIB-TEK’i yönetmeye talip olması halinde tüm üyeleri ve halkımızı yeni mücadele günleri beklediğini iddia eden Öksüzoğlu, “Gerçekçi, uygulanabilir, ve en önemlisi siyasilerin KIB-TEK’ten ellerini çekecekleri özerk bir yapı kurulana kadar bilimsel temeldeki verilerle ve güçlü birliğimizle mücadelemiz sürecektir” dedi.

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Son Güncelleme: 29.12.2017 17:59
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