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EL-SEN süresiz genel greve gideceğini açıkladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), perşembe günü 1 günlük uyarı grevine, cuma günü ise tüm kurumda süresiz genel greve çıkacağını açıkladı. 

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:09
EL-SEN süresiz genel greve gideceğini açıkladı

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, grevin, toplumu en az etkileyecek şekilde yapılması için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Top hükümette" dedi. 

Özkıraç, EL-SEN olarak "Ekonomik pakete, özelleştirme ve AKSA'ya karşı" olduklarını belirterek, "Bu bir direniştir, kendi kendini yönetmedir, kuruma sahip çıkmaktır. Bu  toplumsal direniş ve kavgayı Kıb-Tek özerk bir yapıya kavuşana kadar sürdüreceğiz zerre kadar geri adım atmayacağız" diye konuştu. 

Özkıraç, sendikayı eleştiren YDP'ye de seslenerek, hem sendika, hem de topluma yapılan hareketlere anında cevap vermeleri gerektiğini ifade ederek, "Bu sendika ve kurum, toplumun öz değeri ve malıdır. Sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi. 

“ÜLKE VE ÜLKE KURUMLARINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Türk-Sen genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ve EL-SEN yönetim kurulu üyeleri de katıldı. 

Basın toplantısında ilk sözü alan Arslan Bıçaklı, ülke ve ülkenin kurumlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti. 

Bıçaklı, hükümete de 'kuruma sahip çıkması, gerekli yatırımları yapması ve kurumun sağlıklı hizmet verecek yapıya getirilmesi' için çağrıda bulunarak, “Elektrik kullanan herkes borcunu ödeyecek, Ödemezse elektriği kesilecek, kimse arasında ayrım yapılamaz, Toplum malı satılamaz, Kabulümüz yoktur” diye konuştu. 

Bıçaklı, sendikalar olarak anayasal ve yasal haklarını kullanarak, grev ve eylem yapacaklarını söyledi. 

SÖNMEZOĞLU VE KAŞİF

El-Sen Mali Genel Sekreter Hüseyin Sönmezoğlu, Kıb-Tek'in alacaklarıyla ilgili rakamlar verdi. KIB-TEK'in alacakları konusundaki mahsuplaşmanın 2010 yılı sonuna kadar bittiğini ve şu anda Kıb-Tek'in maliyeden 109 milyon alacağının olduğunu savunan Sönmezoğlu, bunların Savunma teşvikler ve kendi elektriği olduğunu ifade etti. 

Sönmezoğlu, diğer borçlar hakkında da bilgi vererek, kurumda mali sıkıntı olmadığını, tahsilatın da normal tüketiciden yüzde 95 civarında olduğunu, sıkıntının devletle ilgili tahsilatta olduğunu söyledi.

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif de, elektrik maliyetlerinin AKSA'dan kaynaklandığını ifade ederek, AKSA’dan 1,20 TL’ye aldıkları elektriği 0,98 TL'ye sattıklarını kaydetti. 

Kaşif, 4 santralin alınmasının kendi kendini ödeyecek bir yatırım olduğunu ve bir an önce alınması gerektiğini ifade ederek, ekonomik ve enerji açığını kapatacak bir yatırım olmasından dolayı bu yatırımda ısrarcı olduklarını söyledi. 

Kaşif, mevcut santraller ve alınması gereken santraller arasındaki fark hakkında da bilgi verdi. 

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Son Güncelleme: 02.09.2019 15:13
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Yorumlar
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hırsızlar 2019-09-02 14:13:27

yürüyün be gidin be hırsızlar

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Ferha k... 2019-09-02 14:20:55

Garagözler..şimdi aklınıza geldş kurum

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gökhan kara 2019-09-02 14:33:10

BATSANIZ DA KURTULSAK ELİNİZDEN.

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Kemal 2019-09-02 14:43:24

Neden Perşembe günü grevleriniz. Biz halk olarak salak değiliz tam mesai yapacağınız günlerde grev yapmanızdan daha doğrusu oto boka grev yapmanızdan sıkıldık artık. Memleketi yediniz be vatan hainleri.

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Vatandaş20 2019-09-02 15:53:50

Çiftliği sakın bırakmayın.

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