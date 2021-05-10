EL-SEN süresiz greve giriyor

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı basın açıklamasında bu geceden itibaren süresiz greve gideceklerini açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “ Elektrik tarifelerine yüzde 15-20 oranında zam yapmak için uğraşmaktadır. Oysa bakan göreve gelirken elektriği ucuzlatacağım demişti, şimdi zam için uğraşıyor. Bu adımlar elektrik kurumu çalışanlarıyla toplumu karşı karşıya getirmek için atılıyor” dedi

Son bir hafta 10 gündür sürekli elektrik kesintileri olduğunu söyleyen Özkıraç, bunun da çalışanlar ve toplumu karşı karşıya getirmek için yapıldığını öne sürdü

Hükümeti KIB-TEK’e yaklaşımı konusunda artık sabrın taştığını anlatan Özkıraç “Bu gece 00.01 itibarıyla süresiz greve başlıyoruz” dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Özkıraç, “KIB-TEK toplumun malıdır sadece EL-SEN kavga verirse sıkıntı olur. Toplumumuzun duyarsız kaldığını görüyoruz ama onları başkaldırıya çağırıyoruz. Destek bekliyoruz.