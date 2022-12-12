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EL-SEN: Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 günlük yakıtımız kaldı

EL-SEN, Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 günlük yakıt kaldığını, TPIC’in 12 bin tonluk yakıtı getirmediğini ve santralin yakıtsız; ülkenin ise karanlıkta kalmak üzere olduğunu açıkladı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 12:06
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EL-SEN: Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 günlük yakıtımız kaldı



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 günlük yakıt kaldığını açıkladı.

EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu tarafından yapılan yazılı açıklamada, TPIC’in 21 Kasım tarihinde 12 bin tonluk yakıt getirdiğini ancak aradan 20 gün geçmesine rağmen ikinci 12 bin tonluk yakıtı göndermediğini ifade etti.

Ahmet Tuğcu, “Geldiğimiz bu noktada Teknecik yine yakıtsız kalmak üzeredir ve ülkeyi karanlık günler beklemektedir” dedi.

Tuğcu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Yakıt ihalesinin bir türlü çözülememesinin sonucunda, Hükümet olarak yakıt sorununu ortadan kaldırdık, ucuza yakıt getiriyoruz, navlun ödemiyoruz, devletlerarası antlaşma yaptık  ve sorunu çözdük diyerek, TPIC şirketiyle bir yıllık 22 bin ton anlaşma yapılan yakıtı nasıl getireceksiniz?

Sonuç olarak bu ülkede ihaleler yasalar ile düzenlenmiştir, yasalar uygulanmadan yapılan tüm işlerde bu tür sorunlar yaşanacaktır. Tekrardan yasalar çerçevesinde bu yakıtın gelmesi sağlanmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duydurulur.”

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Kıbrıs Türk Elektrik KurumuELSENYakıtTeknecik Elektrik Santrali
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